Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı - Haberler

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Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

AA - Mustafa Bikeç - Spor
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Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan ErolAdam Voleybol : Stephanie, Esranur Solgan, Abercrombie, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Pınar Atasever (Ercesu Kasapoğlu, Seda Aslanyürek, Suna Erel Çiçek, Melike Candır)Çukurova Belediyespor: Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan,...

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan Erol

Adam Voleybol : Stephanie, Esranur Solgan, Abercrombie, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Pınar Atasever (Ercesu Kasapoğlu, Seda Aslanyürek, Suna Erel Çiçek, Melike Candır)

Çukurova Belediyespor: Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan, Aslı Ertek, Dilara Bilge, Mlinar, Ivonkina (Derya Çayırgan, Deniz Dülger Çapkın, Elif Nur Başaran)

Setler: 22-25, 18-25, 25-27

Süre: 98 dakika (33, 30, 35)

Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı ikinci gün ikinci maçında Çukurova Belediyespor, Adam Voleybol'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla Çukurova Belediyespor ilk galibiyetini alırken, Adam Voleybol ise ilk yenilgisini yaşadı.

Organizasyon, yarın oynanacak Adam Voleybol-İlbank ve Çukurova Belediyespor-Karşıyaka müsabakalarıyla tamamlanacak.

İlk iki sırayı alacak takımların Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükseleceği Final Etabı'nda son müsabakalar öncesi 2 maçını da kazanan İlbank lider, 1'er galibiyetleri olan takımlardan Adam Voleybol ikinci, Çukurova Belediyespor üçüncü, galibiyeti bulunmayan Karşıyaka ise dördüncü durumda bulunuyor.

AA / Mustafa Bikeç - Spor

Ezgi Arslan, Çukurova, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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