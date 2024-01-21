Üye Girişi
Haberler

Bigadiç Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

Güncelleme:
Abone Ol

Salon: Şehit Orkan DinçerHakemler: Saadettin Deneri, Melike Özkan Erol, Sıla KayatepeBigadiç Belediyespor: Eren Kanlı, Murat Al, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukwu (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)Hatay Büyükşehir Belediyespor:...

Salon: Şehit Orkan Dinçer

Hakemler: Saadettin Deneri, Melike Özkan Erol, Sıla Kayatepe

Bigadiç Belediyespor: Eren Kanlı, Murat Al, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukwu ( Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Kuklinski, Cüneyt Dağcı, Hamza Yiğit Aslan, Kovac, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yorümez, Eber Berkun Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Turgut Lelik)

Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-23

Süre: 134 dakika (31, 37, 32, 34)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta maçında Bigadiç Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Salih Özdemir Hatay Maç Sonucu Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
title