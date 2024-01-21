Bigadiç Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi
Salon: Şehit Orkan DinçerHakemler: Saadettin Deneri, Melike Özkan Erol, Sıla KayatepeBigadiç Belediyespor: Eren Kanlı, Murat Al, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukwu (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)Hatay Büyükşehir Belediyespor:...
Salon: Şehit Orkan Dinçer
Hakemler: Saadettin Deneri, Melike Özkan Erol, Sıla Kayatepe
Bigadiç Belediyespor: Eren Kanlı, Murat Al, Vefa Yılmaz, de Souza, Einisamarein, Nwachukwu ( Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Kuklinski, Cüneyt Dağcı, Hamza Yiğit Aslan, Kovac, İsa Karatekin (Murat Karakaya, Fatih Yorümez, Eber Berkun Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Turgut Lelik)
Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-23
Süre: 134 dakika (31, 37, 32, 34)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta maçında Bigadiç Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.