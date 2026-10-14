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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo, Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti. Setler 22-25, 16-25, 25-18, 25-20 ve 15-9 sonuçlandı; karşılaşma 134 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi

Hakemler: Adem Türkmen, Eyüpcan Kayışoğlu

Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Olaya, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, Kalandadze)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça Aykaç, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)

Setler: 22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9

Süre: 134 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Aras Kargo, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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