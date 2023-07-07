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Viven Bornova FK, iç transferde 12 oyuncuyla anlaştı

Viven Bornova FK, iç transferde 12 oyuncuyla anlaştı

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Viven Bornova FK yönetimi, iç transferde 12 isimle anlaşma sağladı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de yeşil-siyahlı formayı giyen Sabahattin Destici, Arda Furkan Abbak, Kerem Hayta, Fırat İnal, Mete Şentürk, Berkay Eyolcu, Murat Aslan, Yakal Taylan, Erkan Gövercin, Eren Fansa, Abdülkadir Taşdemir ve Egemen Baysal takımda kalan isimler oldu.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekibi Viven Bornova FK yönetimi, iç transferde 12 isimle anlaşma sağladı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de yeşil-siyahlı formayı giyen Sabahattin Destici, Arda Furkan Abbak, Kerem Hayta, Fırat İnal, Mete Şentürk, Berkay Eyolcu, Murat Aslan, Yakal Taylan, Erkan Gövercin, Eren Fansa, Abdülkadir Taşdemir ve Egemen Baysal takımda kalan isimler oldu.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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