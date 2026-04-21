Wembanyama, 22 yaşında NBA'de "Yılın savunma oyuncusu" seçilerek tarihe geçti

San Antonio Spurs'ün 22 yaşındaki yıldızı Victor Wembanyama, 2025-2026 sezonunda NBA tarihinin en genç 'Yılın savunma oyuncusu' unvanını kazandı. Ayrıca, oy birliğiyle bu ödülü alan ilk oyuncu oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, " Nba'de yılın en iyi savunma oyuncusu ödülü, bugüne kadar oy birliğiyle seçilen bir oyuncuya sahip olmamıştı. Ta ki şimdiye kadar." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
