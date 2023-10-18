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Verilmiş sadakası varmış! Yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı

Independiente'nin teknik direktörü ve eski futbolcu Carloz Tevez, evinde ayağının kayması sonucu düşüp başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tevez'in başına 10 dikiş atıldı. Arkadaşları, Tevez'in durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde taburcu olacağını belirtti. Ancak, Tevez'in bu gece oynanacak Barracas maçında takımın başında olamama ihtimali bulunuyor.