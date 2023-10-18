Verilmiş sadakası varmış! Yere düşen Carloz Tevez'in kafasına 10 dikiş atıldı
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Independiente'nin teknik direktörü ve eski futbolcu Carloz Tevez, evinde ayağının kayması sonucu düşüp başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tevez'in başına 10 dikiş atıldı. Arkadaşları, Tevez'in durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde taburcu olacağını belirtti. Ancak, Tevez'in bu gece oynanacak Barracas maçında takımın başında olamama ihtimali bulunuyor.
Arjantin ligi ekiplerinden Independiente'yi çalıştıran eski futbolcu Carloz Tevez, talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kayıp yere düşen ünlü ismin başına 10 dikiş atıldı.
ARKADAŞLARI YETİŞTİ
Tevez, yaşadığı evde ayağının kayması sonucu yere düştü. Kafasını yere çarpan ve bir sürde yerde yatan Tevez'in yardımına arkadaşları koştu.
MAÇA ÇIKAMAYABİLİR
Genç teknik adamın başına 10 dikiş atılırken, Tevez'in durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içerisinde taburcu olacağı açıklandı. Independiente'nin bu gece 03:00'te oynayacağı Barracas karşılaşmasında Carlos Tevez'in takımın başında olamama ihtimali bulunuyor.