Vedat Muriqi destan yazıyor

Vedat Muriqi destan yazıyor
Güncelleme:
Vedat Muriqi, La Liga'da 50 gole ulaşarak Mallorca tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olurken, 54 golle zirvede Samuel Eto'o yer alıyor.

  • Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla La Liga'da 50 gol atarak kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu oldu.
  • Samuel Eto'o, Mallorca ile La Liga'da 54 gol atarak kulüp tarihinin en skorer birinci oyuncusudur.

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, La Liga'da önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Kosovalı golcü, İspanya kariyerinde 50 gole ulaşarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

KULÜP TARİHİNİN EN SKORER İKİNCİ İSMİ

Mallorca formasıyla La Liga'da 50 gol barajını aşan Muriqi, kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu oldu. Başarılı forvet, bu performansıyla adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı.

ZİRVEDE SAMUEL ETO'O VAR

Vedat Muriqi'den daha fazla La Liga golü atan tek Mallorca futbolcusu ise Samuel Eto'o oldu. Kamerunlu yıldız, İspanyol ekibiyle 54 gole imza atmıştı.

Muriqi, böylece Eto'o'nun hemen arkasında yer alarak Mallorca tarihinin La Liga'daki en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi.

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haber YorumlarıNetherill:

sağlam santrafor.

