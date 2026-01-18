Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
Son zamanlarda eski takımı Fenerbahçe ile adı anılan La Liga ekibi Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi, geleceği hakkında konuştu. Athletic Bilbao'ya karşı hat-trick yapan Muriqi, transfer dedikodularına son verdi. Vedat, kendisinin Mallorca'da mutlu olduğunu ve sözleşmesinin devam ettiğini belirterek, geleceği konusunda kulübün karar vereceğini ve ardından kendisinin kararını vereceğini ifade etti.
- Vedat Muriqi'nin Mallorca ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Vedat Muriqi bu sezon La Liga'da çıktığı 19 maçta 14 gol attı.
- Vedat Muriqi La Liga'da gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.
La Liga ekibi Mallorca forması giyen ve son günlerde eski takımı Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Vedat Muriqi, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Ligde 3-2 kazanılan Athletic Bilbao maçında 3 gol birden atan Vedat Muriqi, transfer dedikodularına son noktayı koydu.
"SÖZLEŞMEM VAR"
Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada mutluyum, sözleşmem var." dedi.
"KULÜP GELECEĞİME KARAR VERİR"
Sözlerine devam eden golcü isim, "Bir forvet çok gol atarsa teklifler gelir. Ben burada mutluyum ve kulüp benim geleceğime karar verir, sonra ben kararımı veririm." yorumunu yaptı.
GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA YER ALDI
Mallorca ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Vedat, bu sezon çıktığı 19 maçta 14 gol atmayı başardı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, ligde gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.