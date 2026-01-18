Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

La Liga ekibi Mallorca forması giyen ve son günlerde eski takımı Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Vedat Muriqi, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Ligde 3-2 kazanılan Athletic Bilbao maçında 3 gol birden atan Vedat Muriqi, transfer dedikodularına son noktayı koydu.

"SÖZLEŞMEM VAR"

Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada mutluyum, sözleşmem var." dedi.

"KULÜP GELECEĞİME KARAR VERİR"

Sözlerine devam eden golcü isim, "Bir forvet çok gol atarsa teklifler gelir. Ben burada mutluyum ve kulüp benim geleceğime karar verir, sonra ben kararımı veririm." yorumunu yaptı.

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Mallorca ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Vedat, bu sezon çıktığı 19 maçta 14 gol atmayı başardı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, ligde gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.