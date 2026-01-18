Haberler

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son zamanlarda eski takımı Fenerbahçe ile adı anılan La Liga ekibi Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi, geleceği hakkında konuştu. Athletic Bilbao'ya karşı hat-trick yapan Muriqi, transfer dedikodularına son verdi. Vedat, kendisinin Mallorca'da mutlu olduğunu ve sözleşmesinin devam ettiğini belirterek, geleceği konusunda kulübün karar vereceğini ve ardından kendisinin kararını vereceğini ifade etti.

  • Vedat Muriqi'nin Mallorca ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Vedat Muriqi bu sezon La Liga'da çıktığı 19 maçta 14 gol attı.
  • Vedat Muriqi La Liga'da gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

La Liga ekibi Mallorca forması giyen ve son günlerde eski takımı Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Vedat Muriqi, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Ligde 3-2 kazanılan Athletic Bilbao maçında 3 gol birden atan Vedat Muriqi, transfer dedikodularına son noktayı koydu.

"SÖZLEŞMEM VAR"

Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada mutluyum, sözleşmem var." dedi.

"KULÜP GELECEĞİME KARAR VERİR"

Sözlerine devam eden golcü isim, "Bir forvet çok gol atarsa teklifler gelir. Ben burada mutluyum ve kulüp benim geleceğime karar verir, sonra ben kararımı veririm." yorumunu yaptı.

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Mallorca ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Vedat, bu sezon çıktığı 19 maçta 14 gol atmayı başardı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, ligde gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi