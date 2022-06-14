Vedat Muriç Süper Lig'e geri dönüyor! Ancak bu sefer Fenerbahçe'ye değil - Haberler

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Vedat Muriç Süper Lig'e geri dönüyor! Ancak bu sefer Fenerbahçe'ye değil

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından yeni sezona odaklanan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılı ekibin eski Fenerbahçeli golcü oyuncu Vedat Muriç'e talip olduğu iddia edildi.

Eski Fenerbahçeli golcü oyuncu Vedat Muriç bir kez daha Galatasaray'ın gündemine geldi. Kosovan Football'da yer alan habere göre, hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı kırmızılıların golcü transferindeki hedeflerinden biri de Kosovalı santrfor Vedat Muriç.

BU SEZON 5 GOL KAYDETTİ

Sezona Lazio'da başlayan Kosovalı golcü istediği forma şansını bulamayınca ara transfer döneminde Real Mallarco'ya kiralanmıştı. Muriç, bu sezon 31 maçta 5 gol kaydetti. Kosovalı yıldız, Fenerbahçe'de forma giydiği 2019-2020 sezonunda 17 gol ile oynamıştı.

Vedat Muriç Süper Lig'e geri dönüyor! Ancak bu sefer Fenerbahçe'ye değil

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Vedat Muriç Fenerbahçe Spor Haberler

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