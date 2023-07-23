VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi Düzce'de kampta bulunuyor. Teknik direktör Alparslan Erdem yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın hazırlıkları sürüyor. Ayrıca, VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Atakaş Hatayspor ile hazırlık maçı yapacak.