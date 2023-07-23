VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi Düzce'de kampta bulunuyor. Teknik direktör Alparslan Erdem yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın hazırlıkları sürüyor. Ayrıca, VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Atakaş Hatayspor ile hazırlık maçı yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Yeni sezon öncesi Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaklaşık 1 haftadır kampta bulunan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Alparslan Erdem yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kısa pas çalışmasıyla sürdü.
Hücum futboluna yönelik taktik ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, koordinasyon ve duran top çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Öte yandan VavaCars Fatih Karagümrük, yarın saat 16.00'da Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Atakaş Hatayspor ile hazırlık maçı oynayacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023