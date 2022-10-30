VAR tartışmalarına bir kulüp daha katıldı! Yayınladıkları iş ilanı ortalığı fena karıştıracak

Sakaryaspor, TFF 1.Lig'in 11. haftasında ağırladığı Altay'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Kasongo'nun vuruşuyla 1-1'lik beraberliği getiren Sakaryaspor'un golü, VAR'dan gelen ofsayt çizgisi görüntüsünün ardından iptal edildi. Maç sonu ofsayt çizgisini eleştiren bir paylaşım yapan kulüpten ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.