VAR tartışmalarına bir kulüp daha katıldı! Yayınladıkları iş ilanı ortalığı fena karıştıracak
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Sakaryaspor, TFF 1.Lig'in 11. haftasında ağırladığı Altay'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Kasongo'nun vuruşuyla 1-1'lik beraberliği getiren Sakaryaspor'un golü, VAR'dan gelen ofsayt çizgisi görüntüsünün ardından iptal edildi. Maç sonu ofsayt çizgisini eleştiren bir paylaşım yapan kulüpten ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sakaryaspor, TFF 1.Lig'in 11. haftasında ağırladığı Altay'a sahasında 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ilk yarısında Kasongo'nun vuruşuyla 1-1'lik beraberliği getiren Sakaryaspor'un golü, VAR'dan gelen ofsayt kararı sonrası iptal edildi. Çizilen ofsayt çizgisine sosyal medyada büyük tepki gösterilirken bir tepki de Sakaryaspor'dan geldi.
İŞİNİ DÜZGÜN YAPAN ÇİZGİ MAKİNASI OPERATÖRÜ ARANIYOR
Kulüpten yapılan paylaşımda, çizilen ofsayt çizgisine gönderme yapılarak VAR kararı eleştirildi. Paylaşımda "İş ilanıdır: İşini düzgün yapan çizgi makinesi operatörü aranıyor. Yol + yemek + maaş." denildi.
İşte o paylaşım