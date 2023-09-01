Vali ve belediye başkanı dijital dünyada ter döktü

Joystickleri eline alan Vali Yiğitbaş ve Başkan Zeybek, MXGP Afyon isimli motosiklet yarışında kıyasıya yarıştı

Kazananın olmadığı oyunda protokol üyelerinin heyecanı görülmeye değerdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentte gerçekleştirilen Dünya Motosiklet Şampiyonası parkurunun birebir aynısının aktarıldığı MXGP Afyon isimli motosiklet yarışı oyununu oynarken, protokol üyelerinin oyundaki heyecan ise görülmeye değerdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Dünya Motosiklet Şampiyonası, Motofest ve Motokros etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Vali Yiğitbaşı ve Başkan Zeybek, gençler tarafından açılan MXGP Fan Kulüp standını ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Protokol üyeleri sohbetin ardından geçlerin joysticklerini alarak MXGP Afyon oyununun başına geçti. Oyunda pek başarılı olmayan protokol üyelerinin yine de heyecanlı olmaları onları izleyenleri gülümsetti.

"Biz oyunda çok başarılı olamadık ama gençlerin olacağına inanıyorum"

Oyunun sona ermesinin ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, oyunun bu yıl yayınlanmasına rağmen ilgilinin yüksek olduğunu ve tanıtıma büyük katkı sağladığını ifade etti. Vali Yiğitbaşı, "Oyuna bütün dünyadan üye olarak oynanıyor. Biz de denemek istedik, gençlerin joysticklerini alarak. Ama virajlarda hız yapıp, dönüş yapmak yani hepsini birlikte yapmak çok zormuş. Oyuna gençlerin ilgisi çok yoğun, benimde oğlum var ve bu tür oyunları çok seviyor. Biz onlara ders çalışmaları için oyun oynarken çok fazla müdahale ettiğimiz için kendimiz hiç denememiştik ve burada deneme şansı bulduk. Gerçekten zorlu bir parkurmuş, ben bayağı zorlandım. Oyunun motokrosun ve kentimizin tanıtımı noktasında büyük katkılarının olacağını düşünüyorum, oyunu yapanları tebrik ediyorum. Biz oyunda çok başarılı olamadık ama gençlerin olacağına inanıyorum" dedi.

"Oyun Afyon'un motor sporlarının merkezi olduğunun kanıtı"

Başkan Zeybek ise, oyunun gerçekliği dijital ortama taşıdığı için tanıtıma katkı sağlayacağına inandığını kaydederek, "Fazla performans gösteremesek de oyunda parkuru kısa yoldan tamamlayalım istedik. Afyon'un motor sporlarının merkezi olduğunu kanıtlamaya büyük katkısı olan bir oyun. Gençlerimizin özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla tercih ettikleri bir oyun. Dünyanın her tarafından oynanan bir oyun. Afyon'un tanıtımına katkı sağladıkları için oyunu kurgulayanlara teşekkür ediyorum. Gerçekliği dijital ortama taşıdığı için tanıtıma katkı sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.