Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine kanlı tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Kanlı tabutlarla tehdit ettiler

Vali Aksoy'dan Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye Tebrik

Vali Aksoy'dan Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye Tebrik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi kutladı. Sürmeneli, finalde rakibini 5-0 yenerek üst üste 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi kutladı. Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, "Zafer dolu bir gece! Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu! Hatice Akbaş, Büşra Işıldar, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya! Ringde tarih yazdınız, gurur verdiniz, tebrikler" dedi. Şampiyonada 1 numaralı seri başı Busenaz Sürmeneli, finalde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yı 5-0 yenerek altın madalyaya ulaştı. 26 yaşındaki milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu olarak üst üste 3. kez bu başarıyı elde etti. Busenaz'ın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda da birer altın madalyası bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
img

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
img

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.