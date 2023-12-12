VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vietnam ekibi Sport Center 1 ile karşılaşacak
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında yarın Vietnam temsilcisi Vietnam ekibi Sport Center 1 ile karşılaşacak. Turnuvada Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit de yer alıyor.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında yarın Vietnam temsilcisi Vietnam ekibi Sport Center 1 ile karşılaşacak.
Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, yarın başlayacak. Üç kıtadan 6 takımın ter dökeceği turnuvada Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu'nda, VakıfBank ise B Grubu'nda yer alıyor.
Turnuvanın ilk gününde VakıfBank, TSİ 09.00'da başlayacak müsabakada Sport Center 1 ile mücadele edecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek.