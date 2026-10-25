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VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 yenerek ligde 5'te 5 yaptı

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında Galatasaray Daikin'i 25-20, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-siyahlı takım ligde 5'te 5 yaparken Galatasaray Daikin ligde 3. kez mağlup oldu.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Bektaş Kalender

VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Brancuska)

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Akimova)

Setler: 25-20, 25-20, 25-22

Süre: 88 dakika (30, 28, 30)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligde 5'te 5 yaptı. Galatasaray Daikin ise 3. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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