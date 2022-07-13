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Vahim kaza! İtalyan basketbolcu Gentile balkondan aşağı düştü

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Vahim kaza! İtalyan basketbolcu Gentile balkondan aşağı düştü

İtalya'da New Basket Brindisi forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli basketbolcu Alessandro Gentile, kiraladığı yazlıkta balkondan 4 metre aşağı düştü. Kaza anından bilincini yitiren Gentile'nin, beyin travması geçirmeden kazayı atlattığı öğrenildi.

İtalyan yıldız Alessandro Gentile'nin tatili kabusa döndü. Tatil yapmak için ev kiralayan ve balkonunda arkadaşlarıyla sohbet eden Gentile, dayandığı korkuluğun kırılmasının ardından 4 metre aşağı düştü.

Vahim kaza! İtalyan basketbolcu Gentile balkondan aşağı düştü

2 OMURUNDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, kaza anında bilincini yitiren ve hastaneye kaldırılan Gentile'nin, 2 omurunda çatlak olduğu ve 4 ay salonlardan uzak kalacağı öğrenildi.

INSTAGRAMDAN AÇIKLAMA YAPTI

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavi için İtalya'ya geleceğim. Benim için bir düşüncesi veya mesajı olan herkese teşekkür ediyorum ve endişelendiğiniz için üzgünüm" dedi.

Vahim kaza! İtalyan basketbolcu Gentile balkondan aşağı düştü

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

basketbol İtalya Spor Haberler

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