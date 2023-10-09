Uzunköprü'de trafik denetiminde 51 sürücüye ceza uygulandı
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Uzunköprü ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 51 sürücüye cezai işlem uygulandı ve toplamda 315 bin 125 lira ceza kesildi. Ayrıca 22 araç trafikten men edildi.
Uzunköprü ilçesinde trafik denetiminde 51 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede çeşitli noktalarda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Polis ekipleri tarafından 158 araç kontrol edildi, 51 sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 315 bin 125 lira ceza uygulandı.
Denetimlerde 22 araç ise trafikten men edildi.
Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barutluk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Y.S'nin üzerini aradı.
Aramada 1,72 gram skunk ele geçirildi.
Y.S. gözaltına alındı.
Parası çalınan kişi polise başvurdu
Uzunköprü ilçesinde parası çalınan kişi polise başvurdu.
Rızaefendi Mahallesi'ndeki evine gelen S.A, 116 bin lirasının yerinde olmadığını fark etti.
S.A. polis merkezine giderek şikayette bulundu.