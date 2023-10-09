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Uzunköprü'de trafik denetiminde 51 sürücüye ceza uygulandı

Uzunköprü ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 51 sürücüye cezai işlem uygulandı ve toplamda 315 bin 125 lira ceza kesildi. Ayrıca 22 araç trafikten men edildi.