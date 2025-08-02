Uşakspor, Kaleci Mertcan Salık ile Anlaştı

Uşakspor, Kaleci Mertcan Salık ile Anlaştı
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Uşakspor, Karamanspor'dan kaleci Mertcan Salık'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki eldiven, daha önce Konyaspor, 1922 Konyaspor ve Tarsus İdman Yurdu'nda forma giydi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Uşakspor kadrosunu Karamanspor'dan kaleci Mertcan Salık'la güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'da yetişerek daha önce 1922 Konyaspor ve Tarsus İdman Yurdu'nda da forma giyen 23 yaşındaki eldivenle sözleşme imzaladı. Mertcan geçen sezon 2'nci Lig'de 11 maçta, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta Karaman ekibinin kalesini korudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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