Üye Girişi
Haberler

Uşakspor'a Karamanspor maçı cezası

Güncelleme:

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uşakspor'a Karamanspor maçı nedeniyle ceza verdi. Uşakspor, talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle hem para cezası hem de ihtar cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor'a Karamanspor maçı nedeniyle verilen cezayı açıkladı.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Uşakspor 18 Şubat 2024 tarihinde kendi sahasında Karamanspor ile oynamış olduğu maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Uşakspor ile ilgili kararı ise hem para cezası hemde ihtar cezası oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulun yapmış olduğu açıklamada "Uşakspor A.Ş'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan Uşakspor A.Ş.-Karaman Futbol Kulübü TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Aynı müsabakada Uşakspor A.Ş'nin, forma arkasında futbolcu isimlerinin yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İhtar Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ceza Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kitan Tan kimdir? Gelecek Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı Kitan Tan kaç yaşında, nereli? Murat Gök kimdir? Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök kaç yaşında, nereli? Senden Önce final mi? Senden Önce dizisi final mi yaptı? Senden Önce dizisi bitti mi, neden bitti? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir? CANLI İZLE! 23 Şubat 2024 kura çekimi | UEFA Avrupa Konferans ligi hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri BELLİ OLDU DEM Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş kimdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? DEM Parti Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli kimdir? Cuma namazı kadınlara farz mı? Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Malatya'da nerede deprem oldu? DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli kimdir? DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı kim? Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz kimdir? Alinur Aktaş kimdir ? AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş kaç yaşında ve nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title