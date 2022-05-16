Ünlü yorumcu canlı yayında açıkladı! Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'la ilgili "Vay be!" dedirten gerçek

Türkiye'nin köklü kulüpleri Kocaelispor ve Bursaspor'un, 2. Lig'e düşmesinin yankıları sürüyor. NTV'de yayınlanan N Futbol programında açıklamalarda bulunan yorumcu Önder Özen, Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'dan maaş bütçesi olarak daha değerli bir kulüp olduğunu ancak buna rağmen küme düştüğünü belirtti.

"KOCAELİSPOR, ÜMRANİYESPOR'DAN 3 KAT FAZLA PARA HARCADI"

Önder Özen, NTV ekranlarında yayınlanan N Futbol programında yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor ile küme düşen Kocaelispor'un maaş bütçesi arasında 3 kat fark var. Kocaelispor lehine. Kocaelispor 3 kat fazla para harcayarak ligden düştü, Ümraniyespor 3'te 1 oranında harcayarak Süper Lig'e çıktı. Burada gerçek akıl koymak gerekiyor, Ümraniye bunu koydu." ifadelerini kullandı.