Ünlü yorumcu canlı yayında açıkladı! Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'la ilgili &quot;Vay be!&quot; dedirten gerçek - Haberler

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Ünlü yorumcu canlı yayında açıkladı! Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'la ilgili "Vay be!" dedirten gerçek

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor ile ilgili şaşırtıcı gerçeği, ünlü yorumcu Önder Özen açıkladı. Küme düşen Kocaelispor ile İstanbul ekibinin bütçelerine değinen Özen, "Ümraniyespor ile Kocaelispor'un maaş bütçesi arasında 3 kat fark var. Kocaelispor 3 kat fazla para harcayarak ligden düştü, Ümraniyespor 3'te 1 oranında harcayarak Süper Lig'e çıktı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin köklü kulüpleri Kocaelispor ve Bursaspor'un, 2. Lig'e düşmesinin yankıları sürüyor. NTV'de yayınlanan N Futbol programında açıklamalarda bulunan yorumcu Önder Özen, Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'dan maaş bütçesi olarak daha değerli bir kulüp olduğunu ancak buna rağmen küme düştüğünü belirtti.

"KOCAELİSPOR, ÜMRANİYESPOR'DAN 3 KAT FAZLA PARA HARCADI"

Önder Özen, NTV ekranlarında yayınlanan N Futbol programında yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor ile küme düşen Kocaelispor'un maaş bütçesi arasında 3 kat fark var. Kocaelispor lehine. Kocaelispor 3 kat fazla para harcayarak ligden düştü, Ümraniyespor 3'te 1 oranında harcayarak Süper Lig'e çıktı. Burada gerçek akıl koymak gerekiyor, Ümraniye bunu koydu." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Ümraniyespor, Önder Özen, Süper Lig, Spor, Haberler

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