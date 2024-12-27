Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Cagliari'nin orta saha oyuncusu Jakub Jankto, Noel'de partneriyle çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Erkek arkadaşıyla öpüşürken fotoğrafını paylaşan Jankto Serie A'da eşcinsel olduğunu duyuran ilk futbolcu oldu.
Cagliari'nin orta saha oyuncusu Jakub Jankto, Noel'de partneriyle çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Erkek arkadaşıyla öpüşürken fotoğrafını paylaşan Jankto kısa sürede viral oldu.
FUTBOL DÜNYASINDA BİR İLK
Mart 2023'te Sparta Prag'da forma giyerken eşcinsel olduğunu açıklayarak futbol dünyasında bir ilki gerçekleştiren Jankto, bugün Noel ağacının önünde partneriyle öpüştüğü bir hikaye paylaşarak gündeme geldi.
"MUTLU NOELLER DİLİYORUZ"
Bu özel paylaşımına "Mutlu Noeller diliyoruz" notunu ekleyen Jankto, Serie A'da eşcinsel olduğunu duyuran ilk futbolcu oldu.