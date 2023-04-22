Ümraniyespor, ligde kalma umutlarını zora soktu

Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Ümraniyespor, ligde üst üste 3. mağlubiyetini alırken ligde kalma umutlarını azalttı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Ümraniyespor sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlıların gollerini 25. dakikada Nathan Redmond ile 71. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Hafta içi Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılarda Mustafa Er ilk maçına çıkarken, yeni teknik çalıştırıcı da kötü gidişata engel olamadı.

Ümraniyespor bu maçla birlikte üst üste 3. yenilgisini alırken, galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Bu sezon Süper Lig'de 16. mağlubiyetini yaşayan ve son sırada bulunan Ümraniyespor, 29 maç sonunda 23 puanda kaldı. - İSTANBUL