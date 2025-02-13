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Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

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TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıkladı. Bu şekilde ilk kez açıklanan kayıtlar sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada geride kalan haftalarda da VAR incelemesi olmayan ama konuşulan pozisyonların da kayıtlarının açıklanması yönünde binlerde tweet attı.

TFF, Galatasaray- Adana Demirspor maçının 11. dakikasında verilen ve tartışma yaratan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarının ham halini açıkladı.

Pozisyondaki VAR konuşması şöyle;

VAR:"Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru."

Oğuzhan Çakır :"Tamam, penaltı."

Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Bu şekilde ilk kez açıklanan kayıtlar sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada geride kalan haftalarda da VAR incelemesi olmayan ama konuşulan pozisyonların da kayıtlarının açıklanması yönünde binlerde tweet attı.

Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

NELER YAŞANDI?

Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Galatasaray taraftarı çıldırdığı falan yok. Hala daha mertens adlı sahtekarın faul aldığını savunuyorlar . Buda onlara ders olsun bir daha böyle penaltıları kullanmayın dışarı atın .

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Haber Yorumlarıharun fazıl:

Fetösarayın, Şikesarayın, Bahissarayın, Himmetsarayın geçmiş dönemlerdeki özellikle Arif-Hakan ikilisi zamanındaki bütün usulsüz maçları ve şampiyonlukları incelenip geri alınması lazım. Hak ve Adalet bunu gerektirir. Özellikle 8-0 lık maç.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme84
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Haber Yorumlarısadece kadir:

TFF birilerinin dediğini yaptığı için açıklamak zorunda kalıyor. taraflı olduğunu bir kez daha göstermiştir.

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Haber Yorumlarıyildirim044:

o kadar takım varken yine Fenerbahçeyi diyorsun işte büyüklük böyle birşey Okan hoca

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Haber Yorumlarıslim shady:

Bahis mafyası işin içine girmiş belli ki. Ayrıca mertens tam bir sahtekar...

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Haber YorumlarıDuygusal:

zaten size göre hep GS li futbolcular sahtekar, dzeko, mert hakan, kostiç , zamanında arda güler bunların hepsi buşekilde davranıp penaltı almadılarmı ? boş yapma her futbolcu ceza sahası içinde bunu yapıyor, önemli olan sizin ordaki yabancı VAR ınız neden hakemi çağırmadı yada penaltı değil demedi, belli olan bir şey var ki ortada bir tiyatro sergilenmiş

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Haber YorumlarıBabayaro:

Bu pozisyonu hiç bir pozisyon ile karşılaştırmayın, şimdiye kadar tüm penaltılar hiç olmasa biraz tartışıldı. Bu penaltının tartışması falan olmaz.

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Haber YorumlarıEVO20 :

GAYatasaray'ın oyuncu futbolcular güzel rol yapıyor oyunculuğa geçsinler!

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Haber Yorumlarıslim shady:

Ligi geçtim artık adamların müzesinde 2 avrupa kupası var ama şuan sorgular oldum...

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Başlığına sokayım admin. Gs taraftarı memnun halinden.

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