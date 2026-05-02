Uğur Uçar: "Çorum şehrine kupayı getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız"

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Erzurumspor FK ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Play-off maçlarını en iyi şekilde geçip Çorum şehrine kupayı getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig 38. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faliyetler'i tebrik etti. Play-off'a odaklandıklarını dile getiren Uçar, "Maça istediğimiz gibi başladık. 1-0 da öne geçtik. Lig boyu devam eden hastalığımız bugün de devam etti. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Şanssız bir penaltı golüyle de sahadan berabere ayrıldık. Geçmişi geride bırakıp perşembe gününe hazırlanacağız. Keçiörengücü maçına en iyi şekilde hazırlanıp play-off'un ilk maçını geçeceğiz" diye konuştu.

Play-off'tan şampiyon olarak ayrılmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Uçar, "Play-off'un ilk maçı, tek maç. Buna en iyi şekilde, en ciddi şekilde hazırlanacağız. Play-off maçlarını en iyi şekilde geçip Çorum şehrine kupayı getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

