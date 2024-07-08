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UEFA'ya "Hileli maç" itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın İspanya'ya 119. dakikada yediği golle mağlup olmasının ardından Alman taraftarlar, maçın tekrar edilmesi için kampanya başlattı. Alman taraftarlar, maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA'ya ve Hakem Anthony Taylor'a büyük tepki gösterdi. Kampanya kapsamında 300 bin civarında dilekçe UEFA'ya iletilirken, taraftarlar maçın tekrar oynanmasını talep ediyor...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, ev sahibi Almanya 119. dakikada yediği golle mağlup olarak İspanya'ya kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti.

PENALTI BEKLEDİLER, HAKEM "DEVAM" DEDİ

Alman taraftarlar karşılaşmanın tekrar edilmesi için bir kampanya başlattı. Maçta dakikalar 106'yı gösterirken oldukça ilginç bir an yaşandı. Ceza sahası yayında topla buluşan Jamal Musiala'nın sert şutunda top İspanyol oyuncu Marc Cucurella'nın eline çarptı. Bu pozisyonda Almanlar penaltı beklerken hakem Anthony Taylor oyunu devam ettirdi. Video Asistan Hakem'den de uyarı gelmeyince hakem oyunu devam ettirdi.

MAÇIN TEKRARI İSTENDİ

Alman taraftarlar özellikle sosyal medyada bu pozisyona penaltı verilmesi gerektiğini iddia ederek UEFA'ya ve Hakem Anthony Taylor'a büyük tepki gösterdi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR: BU MAÇ HİLELİ

Alman futbolseverler bir kampanya başlatarak UEFA'yı dilekçe yağmuruna tuttu. 300 bin civarında dilekçe UEFA'ya iletilirken Almanlar maçın tekrar oynanmasını istedi. Taraftarlar, UEFA'ya gönderdikleri dilekçede, "Bu maç hileliydi. Bunun açıkça kabul edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdiler.

İşte o pozisyon:

UEFA'ya 'Hileli maç' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Seko:

Bunlar tam iyi aile çocukları çıktı ibeler merihi şikayet etti şimdi ağlıyorlar nah yeniden oynanır o maç

60
2
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Eko cCc:

Resmen yemiş penaltıyı hakem

10
25
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İdris Durmaz:

Penaltıdan önce ofsayt var ondan verilmedi penaltı

yanıt3
yanıt1
FA null:

Hollandalı oyuncuya kırmızı yi versin hakem bizde o dakikadan itibaren başlayalım o zaman, ağlamayın

32
0
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İbrahim Kızılaslan:

İyide bu pozisyondan önce ofsayt vardı O yüzden bu pozisyonu dikkate almadı hakemler

5
0
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Burhan:

İlahi adalet

4
0
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