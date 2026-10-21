Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

UEFA Konferans Ligi'nde Getafe-Lugano maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi'nde Getafe-Lugano maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Getafe ile Lugano arasında oynanacak müsabakayı yönetecek. Yarın TSİ 19.45'te Coliseum Stadyumu'nda oynanacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan yapacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, İspanya temsilcisi Getafe ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Getafe ile Lugano, yarın TSİ 19.45'te Coliseum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak. Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sağanakta bastonuyla mazgalı açmıştı! Vali Usta'dan Remziye Kurşun'a anlamlı ziyaret

Bastonuyla yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'ye gelen genç kadın sırra kadem bastı! Jandarma, AFAD ve AKUT devrede

Türkiye'ye gelen genç kadın sırra kadem bastı
Soner Olgun’un eski eşinden tedavi süreciyle ilgili ihmal iddiası: Süreç incelenmeli

Soner Olgun’un eski eşinden ihmal iddiası: Araştırılsın!
7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler

7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

Altınbaş ailesine büyük operasyon! Mal varlıkları donduruldu
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

Sevgilisiyle yürürken böyle alıp götürdüler
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında