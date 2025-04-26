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UEFA, Gençlik Ligi Yarı Finalleri İçin Kariyer Eğitimi Düzenledi

UEFA, Gençlik Ligi Yarı Finalleri İçin Kariyer Eğitimi Düzenledi
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UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı final oynayan futbolcular için kariyer eğitimi düzenledi. Eğitimin amacı, genç oyuncuların profesyonel futbol hayatına geçiş sürecindeki sorumlulukları hakkında bilgi vermek.

UEFA, Gençlik Ligi'nde yarı final oynayan futbolcular için kariyer eğitimi organize etti.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA binasında gerçekleştirilen eğitimin, UEFA Kıdemli Kulüp Organizasyonları Koordinatörü Santi Solsona tarafından verildiği belirtildi.

Eğitime, UEFA Gençlik Ligi'nde dörtlü finale kalan takımların oyuncuları ve temsilcilerinin katıldığı vurgulanan açıklamada, "Organizasyonun temel amacı, genç oyunculara profesyonel futbol hayatına geçiş sürecinde karşılaşacakları sorumluluklar ve mesleki gereklilikler hakkında bilgi vermek oldu." denildi.

Futbolculara eğitimde kariyer planlaması, kişisel gelişim, saha içi ve saha dışı profesyonellik konularında çeşitli sunumlar yapıldığı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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