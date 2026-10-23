Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta 18 maçla tamamlandı, Beşiktaş 2-2 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası 18 maçla tamamlandı. Beşiktaş, evinde 10 kişi tamamladığı maçta Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken Zeki Çelik, Juventus'un Rennes ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası, oynanan 18 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.

İtalyan ekibi Juventus, sahasında Fransa'nın Rennes ekibiyle 2-2 berabere kalırken Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının ilk golünü attı.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, evinde 10 kişi tamamladığı karşılaşmada, İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda): 2-4

Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 0-4

Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz): 4-1

Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa): 2-2

Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere): 1-1

OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail): 4-0

Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere): 2-2

Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0

Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya): 1-2

Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa): 3-0

Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika): 0-3

Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya): 0-6

Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-0

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz): 1-4

Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-2

Kaynak: AA
Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara son operasyonda yeni tutuklama dalgası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Afrika'da 50 kişilik kalabalık bir yabancıyı sokakta döverek öldürdü

50 kişi acımasızca saldırıp katletti
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı

"Para konuşmadım" demişti! Alacağı maaş bomba
Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz

4,5 milyon euroluk kare!
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor

Sergen'den ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu

Yeni Salah ocak ayında gelecek! Süper Lig devinin başkanı canlı yayında duyurdu
Sergen Yalçın'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı

Sergen Yalçın'ı güldüren soru! Salondakiler cevabına kahkaha attı
Eski ev arkadaşını öldürüp kanlar içinde görüntülerini paylaştı

Arkadaşını bıçakla katletti, sonrasında yaptığı hareket kan dondurdu