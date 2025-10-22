UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Viktoria Plzen Maçını Halil Umut Meler Yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Roma ile Viktoria Plzen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçını yönetecek. Karşılaşma, Roma'nın Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.
Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Jerome Brisard (Fransa) AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor