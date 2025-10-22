Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Viktoria Plzen Maçını Halil Umut Meler Yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma-Viktoria Plzen Maçını Halil Umut Meler Yönetecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Roma ile Viktoria Plzen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçını yönetecek. Karşılaşma, Roma'nın Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Roma-Viktoria Plzen maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yarın İtalya'nın Roma ve Çekya'nın Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Jerome Brisard (Fransa) AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İzmir'de korkutan patlama! Ev yıkıldı, çok sayıda yaralı var

İzmir'de korkutan patlama! Ev yıkıldı, çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen yolcu otobüsü 63 kişiye mezar oldu
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.