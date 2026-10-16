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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta 10 maçla sona erdi, Beşiktaş Hoffenheim'ı 3-2 yendi

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası 10 maçla sona erdi. Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerken 6 puanlı Juventus atılan gol fazlasıyla zirveye yerleşti, Beşiktaş 4. sırayı aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası 10 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.

İkinci hafta sonunda 6 puan toplayan Juventus, atılan gol fazlasıyla zirveye yerleşti. İkide iki yapan takımlardan Beşiktaş ise 4. sırayı aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 4-1

Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 1-0

Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan): 2-1

Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0

Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1

Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-2

Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş: 2-3

NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1

Kaynak: AA
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