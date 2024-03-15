Bu maçlar kaçmaz! UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri çekildi. Çeyrek final maçları 11 Nisan'da, rövanşları ise 18 Nisan'da oynanacak. Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde...
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan ve nefes kesen mücadelelere sahne olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.
MAÇLAR 11 NİSAN'DA BAŞLIYOR
Ülkemizden herhangi bir temsilcimizin yer almadığı organizasyonun ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak.
İşte eşleşmeler;
- Milan-Roma
- Liverpool-Atalanta
- Bayer Leverkusen-West Ham United
- Benfica-Marsilya
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Benfica-Marsilya / Liverpool-Atalanta
- Milan-Roma / Bayer Leverkusen-West Ham United