Bu maçlar kaçmaz! UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan ve nefes kesen mücadelelere sahne olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

MAÇLAR 11 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Ülkemizden herhangi bir temsilcimizin yer almadığı organizasyonun ilk maçları 11 Nisan, rövanş maçları 18 Nisan'da oynanacak.

İşte eşleşmeler;

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham United

Benfica-Marsilya

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ