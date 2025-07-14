UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası 2025'te Portekiz'de Düzenlenecek

Avrupa'nın en prestijli pist bisikleti organizasyonlarından biri olan Avrupa Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası, 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Portekiz'in Anadia kentinde gerçekleştirilecek.

UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası, 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Portekiz'in Anadia kentinde yapılacak. Milli sporcular da yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Portekiz'de düzenlenecek UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası için hazır.

Anadia Velodromu'nda 30 Avrupa ülkesinden yaklaşık 480 bisikletçinin yarışacağı Şampiyona'da pist bisikletinin tüm temel disiplinleri yer alacak. Sporcular; sprint, takım sprint, keirin, zaman karşı yarışlar (500 m / 1 km), bireysel ve takım takip, puan yarışı, scratch, eliminasyon, madison ve omnium gibi toplam 11 farklı branşta mücadele edecek. Hız, dayanıklılık, taktik ve takım koordinasyonunun ön planda olduğu bu disiplinler, genç yeteneklerin çok yönlü performanslarını ortaya koyacak.

Pist Bisikleti Milli Takım kadrosu şöyle:

Ramazan Yılmaz

Mustafa Tarakçı

Emre Kaplan

Ege Erülkü

Mehmet Mayda

Göktürk Yüzerler

Lydia Turan

"Teknik ekibimize ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, "UEC U23 & Gençler Avrupa Pist Şampiyonası, sporcularımızın Avrupa arenasında kendilerini kanıtlama fırsatı buldukları en önemli platformlardan biri. Bu yıl da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tam. Sporcularımızın performansları kadar sergiledikleri disiplin, azim ve milli duruş bizler için gurur kaynağı. Teknik ekibimize ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL