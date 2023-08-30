UEC, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nı istifaya çağırdı

Avrupa Kulüpler Birliği (UEC), futbolcu Jenni Hermoso skandalı sonrasında İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'i istifaya çağırdı.

Avrupa çapında elit olmayan profesyonel futbol kulüplerine destek olmak amacıyla Belçika'da kurulmuş bağımsız bir temsilci organ olan UEC, dün yaptığı resmi açıklamada "Tüm futbol ekosistemi, katı profesyonel davranış kurallarına uyma ve her türlü tacizin sıfır tolerans politikasına tabi olmasını sağlama sorumluluğuna sahiptir. Bu özellikle liderlik pozisyonundakiler için geçerlidir.

Bu nedenle UEC, Luis Rubiales'in FIFA tarafından yerel ve uluslararası futboldan uzaklaştırılmasını yeterli bir ilk tepki olarak memnuniyetle karşılıyor ve istifası için çağrıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.