U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Üst Üste 3. Kez Şampiyon

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Üst Üste 3. Kez Şampiyon
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Türkiye, U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2025 yılında da zirvede yer alarak üst üste 3. kez şampiyon oldu. Milliler, toplamda 5 madalya kazandı.

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, üst üste 3. kez zirvede yer aldı.

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar zirveyi yine bırakmadı. 2023 ve 2024'ün ardından 2025 yılında da Avrupa şampiyonu olan milliler, üst üste üçüncü kez birincilik sevinci yaşadı.

Toplam 32 müsabakada 22 galibiyet ve 10 yenilgi alan milli takım, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya

Eylem Engin (73 kg)

Gümüş madalya

Fatma Yılmaz (53 kg)

Özdenur Özmez (61 kg)

Bronz madalya

Kıymet Rumeysa Tezcan (65 kg)

Zeynep Sucu (69 kg) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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