TVF ve Puma 3,5 Yıllık Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Mehmet Akif Üstündağ : İnanıyorum ki erkek ve kadın milli takımlarımız el ele olimpiyatlara katılacak

"İstiyorum ki Türkiye bir spor ülkesi olarak ifade edilsin"

Taner Seyis: Kısa vadeli değil, 3,5 yıllık anlaşma imzalandı

Eda Erdem Dündar: Siyah formayı tüm takım çok beğendi

Metin ARSLANCAN-Olgucan KALKAN/İSTANBUL, – Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli takımlar resmi forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Puma ile 3,5 yıllık milli takımlar resmi forma sponsorluğu anlaşmasına imza attı. TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda düzenlenen törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis, milli voleybolcular Eda Erdem Dündar, Kübra Akman, Adis Lagumdzija, Efe Bayram ve davetliler katıldı.

İmzalanan sponsorluk anlaşmasından dolayı mutluluğunu dile getiren TVF Başkanı Üstündağ, "Tarihi bir günde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türk voleybolu bu yıl üç turnuvada mücadele etti ve üçünde de şampiyon oldu. Yolumuz uzun. U19 Kız Milli Takımı, Japonya'yı 3-0 yenerek finale çıktı. Ancak gece depremle de üzüldük. İnşallah bu son olur. Türk voleybolu her geçen gün paydaşlarıyla büyüyor. Dünyada ve Avrupa'da önemli başarılar elde ediyor. Bugüne kadar hiç ilk sırada yer almadık. ABD'yi yenerek hem ilk sırayı aldık hem de şampiyon olduk. Paydaşlarımızın emeğini göz ardı edemeyiz. Onlara teşekkür ediyorum. Uzun vadeli bir iş birliği yapmak bizim için çok önemli. O sene bu sene, kupalar bizimle. Ben bu başarıları daha önce söylediğimde inananlar, inanmayanlar vardı. İnanmak çok önemli. Paydaşlarımızın verdiği destekten ve teknik kadronun gözlerinden bu inancı okuyordum. İnanıyorum ki daha büyük başarılara imza atacağız. Ben inanıyorum ki erkek ve kadın milli takımlarımız el ele olimpiyatlara katılacak" ifadelerini kullandı.

"BEN İSTİYORUM Kİ TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ OLARAK İFADE EDİLSİN"

Türk voleybolunda bugünü kurtarmak için iş yapmadıklarını aktaran Üstündağ, şunları kaydetti: "Türkiye voleybol ülkesi söylemi çok mutluluk verici ama ben istiyorum ki Türkiye bir spor ülkesi olarak ifade edilsin. Puma, Türk voleybol ailesi içinde olmak istedi. İş birliği yaptığımız yol arkadaşlarımızla görüşmelerimiz çok uzun sürmez, hemen el sıkıştık. Böyle bir süreç yaşadık. Kandırmadık, samimi olduk."

TANER SEYİS: KISA VADELİ DEĞİL, 3,5 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Taner Seyis, "Gerçekten çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Kısa vadeli değil, 3,5 yıllık anlaşma imzalandı. Puma ailesinin gurur ve mutluluk duyduğunu düşünüyorum. Bizi kabul etmeleri çok büyük bir onur. Sporcularımıza gönülden inanıyoruz. Genç nesillere ilham vererek bunu başarıyoruz" diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ise tasarlanan yeni formaların güzel olduğunu ve siyah formayı tüm takımın çok beğendiğini söyledi.