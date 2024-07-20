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Hakkını vermişler! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi

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A Milli Takım'ın genç yıldızı Mert Müldür'ün EURO 2024'te Gürcistan'a attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçildi.

A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Mert Müldür'ün Gürcistan'a karşı kaydettiği gol, taraftarlar tarafından EURO 2024'ün en güzel golü olarak belirlendi.

TURNUVANIN "EN GÜZEL GOLÜ" MERT MÜLDÜR'DEN

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Türkiye, gösterdiği performansla göz doldurdu. İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan dev turnuvanın en güzel golünü ise Türk yıldız Mert Müldür kaydetti.

TARAFTARLAR BELİRLEDİ

UEFA'nın yaptığı paylaşıma göre taraftarlar yapılan oylama sonucunda Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol turnuvanın en güzel golü seçildi.

Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Mert Müldür Gürcistan Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Citoles Cipralex:

Demek ki adamlar bizi kıskanmıyor, bize komplo kurmuyor, bizim gelişmemizi engellemeye çalışmıyorlar.Biz bir işe yaramadığımız için sorunu dışarıda arıyoruz

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MNejat İşsever :

resmi olarak en iyi on gol seçildi. öyle tek bir gol yok Dikkat edilirse taraftar deniyor. Orada kimin taraftarı fazla ise en iyisi olmasa bile o seçilir.

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mustafa genç:

Avrupalı kulüp başkanları ve yöneticiler belirlese en sonuncu olurdu!

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