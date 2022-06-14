Türkiye Windsurf Slalom Ligi Foça'dan start aldı

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun düzenlediği 2022 Türkiye Windsurf Slalom Ligi Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları, Foça'da yapıldı.

Yenifoça parkurunda düzenlenen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. 9-12 Haziran tarihlerinde Yenifoça Windsurf ve Yelken Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde yapılan yarışlara 75 sporcu katıldı. 4 gün süren ilk ayakta heyecanı ve görselliği yüksek yarışlar yaşandı. Myga Alaçatı Rüzgar ve Uçurtma Sörfü Kulübü, Kırmızı Çizgi Surf Kulübü, Çandarlı Yelken ve Su Sporları Derneği, Göztepe Spor Kulübü, Çeşmealtı Windsurf ve Yelken Spor Kulübü Derneği, Akademi Rüzgar Sörfü ve Yelken İhtisas Kulübü, Yenifoça Windsurf ve yelken Kulübü, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulüpleri ile ferdi olarak katılan toplam 75 sporcu Slalom Ligi'nin ilk ayağında dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcuları 7 sınıfın 4'ünde birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkan Vekili Kenan Gülay ile federasyon ve kulüp yetkilileri tarafından verildi. Yenifoça Windsurf ve Yelken Spor Kulübü Başkanı Nadir Nizam yarışlar sonrası destek veren sponsorlara, katılan kulüp ve sporculara teşekkür etti. Yenifoça parkurunda gerçekleştirilen yarışları, 4 -7 Ağustos tarihinde Torasan Urla'da yapılacak 2'nci ayak yarışları izleyecek. TYF Türkiye Windsurf Slalom Ligi 24-28 Ağustos 2022 tarihlerinde Alaçatı Çeşme parkurunda gerçekleştirilecek yarışlar ile tamamlanacak.