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Türkiye'nin Tek Kadın Lakros Takımı Antrenmanlarına Devam Ediyor

Türkiye'nin Tek Kadın Lakros Takımı Antrenmanlarına Devam Ediyor
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2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda resmi olimpik sporlar arasına giren lakros branşında Türkiye'nin tek kadın takımı, Muğla'nın Menteşe ilçesinde antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenör Serkan Şen, Muğla'nın lakros branşında önemli bir merkez haline gelebileceğini vurguluyor.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda resmi olimpik sporlar arasına giren lakros branşında Türkiye'nin tek kadın takımı, Muğla'nın Menteşe ilçesinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın talimatıyla hokey antrenörü Serkan Şen, lakros antrenörlüğüne getirildi. Lakros'un sopa ile oynanan bir spor dalı olması nedeniyle ilk etapta hokey sporcularından seçim yapıldığını belirten antrenör Serkan Şen, bu branşta da iddialı konuma gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Muğla'nın lakros branşında önemli bir merkez haline gelebileceğini vurgulayan Şen, "Türkiye'nin tek kadın lakros takımıyız. Amacımız, Muğlalı çocuklarımızı bu branşta da milli takımlara taşıyarak onların hayatlarına dokunmak ve ufuklarını açmak. Lakros, Türkiye'de yeni gelişen bir spor dalı. Biz de Muğla olarak bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz" dedi.

Lakros; Her oyuncunun ufak ve sert plastikten yapılmış topu taşıyabilecekleri ve ucunda bir ağ olan sopalarla (crosse) oynadığı, amacı topu karşı takımın kalesine sokmak olan bir takım sporudur. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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