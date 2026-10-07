Türkiye Muaythai Federasyonu 7. Mali Genel Kurulu'nda faaliyet raporu ibra edildi

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Türkiye Muaythai Federasyonunun 7. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu görüşülerek ibra edildi.

Toplantıda ayrıca 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin bütçeler okunarak görüşüldü. 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin federasyonun tahmini bütçeleri de delegelerin görüşüne sunuldu.

Genel kurulda, federasyonun faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik mali ve idari konularda yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi vererek katılımcılara teşekkür etti.

Genel kurul, delegelerin dilek ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA