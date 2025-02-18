Türkiye Kadınlar Hokey 1. Lig Müsabakaları Osmaniye'de Başladı
Osmaniye'de başlayan Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakalarında 7 takım süper lige yükselmek için mücadele ediyor. İlk maçta Kozlu Spor, İndos Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı.
Tosyalı Spor kompleksinde oynanan müsabakalarda Denizli, Konya, Zonguldak, Bolu, Diyarbakır, Osmaniye ve Malatya'dan 7 takım süper lige yükselmek için mücadele veriyor.
Cuma günü sona erecek müsabakaların ilk maçında Kozlu Spor, İndos Spor Kulübünü 2-1 yendi.
Müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımların süper lige yükseleceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor