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Türkiye Kadınlar Hokey 1. Lig Müsabakaları Osmaniye'de Başladı

Türkiye Kadınlar Hokey 1. Lig Müsabakaları Osmaniye'de Başladı
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Osmaniye'de başlayan Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakalarında 7 takım süper lige yükselmek için mücadele ediyor. İlk maçta Kozlu Spor, İndos Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı.

Tosyalı Spor kompleksinde oynanan müsabakalarda Denizli, Konya, Zonguldak, Bolu, Diyarbakır, Osmaniye ve Malatya'dan 7 takım süper lige yükselmek için mücadele veriyor.

Cuma günü sona erecek müsabakaların ilk maçında Kozlu Spor, İndos Spor Kulübünü 2-1 yendi.

Müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımların süper lige yükseleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
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