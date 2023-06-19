A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında Galler ile mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında Galler ile mücadele edecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı, 100 yıllık tarihinde 5 kıtadan 91 farklı ülkeyle 615 maça çıktı. 238 maçı kazanan Ay-Yıldızlı ekip, 232 maçta mağlup olurken 145 maç berabere sonuçlandı. Milliler bu maçlarda rakip fileleri 837 kez havalandırırken kalesinde 880 gole engel olamadı.