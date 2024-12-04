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Türkiye'de Sayokan Savaş Sanatı Resmi Olarak Tescillendi

Türkiye'de Sayokan Savaş Sanatı Resmi Olarak Tescillendi
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Nihat Yiğit tarafından kurulan Türk savaş sanatı Sayokan, 25 yıl süren çalışmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Sayokan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na alt spor dalı olarak bağlandı ve bu gelişme Türk spor tarihinde bir ilki temsil ediyor.

Savaş sanatları alanında Türkiye'de bir ilk olan Sayokan, yerli ve milli bir spor dalı olarak tescillendi.

Nihat Yiğit'in 18 Mart 1999 yılında kurduğu Türk savaş sanatı Sayokan, 25 yılın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul gördü. Kurulduğu günden bu yana federasyon olabilmek için büyük çaba harcayan Sayokan camiası, bakanlığın onay cevabı ile büyük bir sevinç yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir Türk savaş sanatı olan Sayokan spor dalı, ilgili kanun ve kararname ile hükümleri doğrultusunda Bakanlık Makamının 29.11.2024 tarihli ve 65 oluru ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na alt spor dalı olarak bağlanmıştır" denildi.

Kabul yazısı, Genel Müdür Yardımcısı V. Fatih Uysal imzasıyla 81 ilin Gençlik ve Spor Müdürlükleri'ne gönderildi.

Savaş sanatları alanında bir kültürleşme hareketi olarak Sayokan'ı kurduğunu belirten Yabgu Nihat Yiğit, temel gayelerinin Türk milletinin dini ve milli bütün değerlerine sahip çıkarak gelecek nesile taşımak olduğuna dikkat çekti ve bu sebeple devlet desteği olan bir federasyon olabilmelerinin önemli olduğunu kaydetti. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na kabul edilmelerinde emeği geçen bakanlık yetkililerine ve Ankara'da bu iş için büyük emek veren Sayokan ekibine de teşekkür eden Yiğit, bundan sonra büyük faaliyetlerin kendilerini beklediğini ve dinlenmeyi unutacaklarını hatırlattı.

Sayokan Dünya Federasyonu Ankara temsilcisi Tanyu Murat Çekiç ise Yabgu Nihat Yiğit'in yönlendirmesiyle spor bakanlığı yolunu kurduğu ekibiyle uzun süredir aşındırdıklarını belirterek, emeklerinin karşılığını almalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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