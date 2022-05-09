Türk Telekom, başantrenör Henrik Rödl ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Alman başantrenörü Henrik Rödl ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Başantrenörü Henrik Rödl ile yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.