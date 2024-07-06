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Türk Taraftarlar Berlin'de Yürüyüşe Geçti

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Türk taraftarlar, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'na doğru 50 bin kişiyle yürüyüşe geçti. Berlin sokakları, milli takım formaları taşıyan ve Türk bayrakları dalgalandıran taraftarlarla dolup taştı.

Türk taraftarlar Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'na doğru 50 bin kişiyle yürüyüşe geçti.

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) çeyrek final maçı öncesi Türk taraftarlar Berlin'in merkezinde yer alan Breitscheidplatz Meydanı'nda toplandı. Berlin polisi Türk taraftarların toplanacağı meydana çıkan yolları trafiğe kapayarak güvenlik önlemi aldı. Burada toplanan yaklaşık 50 bin Türk taraftar marşlar ve şarkılar eşliğinde çeyrek final maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'na doğru hep birlikte yürüyüşe geçti. Berlin sokakları, milli takım formaları taşıyan ve Türk bayrakları dalgalandıran taraftarlar bir anda kırmızı-beyaz renklere büründü.

Yürüyüş esnasında taraftar konvoyuna mehteran takımı da eşlik etti. Taraftarlar güzergah boyunca şarkılar söyledi, Türkiye tezahüratları yaptı ve mehter marşlarına eşlik etti. Yaklaşık 50 bin kişinin yer aldığı taraftar konvoyuna Berlin polisi de eşlik ederek güvenlik önlemleri aldı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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