Türk futbolunda skandallar bitmiyor! Futbolcuyu tanınmaz hale getiren faulde hakemin kararına kimse inanamadı

TFF 2. Lig'de oynanan maçta Vansporlu Ali Doğan'ın Yeni Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görmesi gündem yarattı. Hakem Safa Yılmaz'ın kırmızı kart tercihinde bulunmaması Mersin cephesi ve futbolseverlerin tepkisini çekti.

TFF 2. Lig'in 12. haftasında oynanan maçta Yeni Mersin İdmanyurdu, sahasında Vanspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın henüz başında yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Safa Yılmaz'ın kart tercihi ise büyük tartışma yarattı.

KAFASINA AYAĞIYLA VURDU

Mücadelenin 7. dakikasında Vansporlu Ali Doğan, hava topunda Yeni Mersin İdmanyurdu'nda forma giyen Oğuz Özden'in kafasına ayağıyla vurdu. Sert müdahale sonrası hakem Safa Yılmaz'ın sarı kart göstermesi ise tepki çekti.

OĞUZ ÖZDEN'İN YÜZÜNDE AÇILMALAR VAR

Yeni Mersin İdmanyurdu pozisyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "Maç boyunca haksızca aleyhimize verdiği kararlarla maçı katletmeye çalışan hakemin, rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon. TFF, MHK ve Türk futbol kamuoyunun takdirine arz ederiz."ifadelerini kullandı. Futbolseverlerin de tepkisini çeken pozisyon sonrası hakeme sert eleştirilerde bulunuldu. Pozisyon sonrası yüzünde açılmalar olan Oğuz Özden ise adeta tanınmaz hale geldi.

Oğuz Özden