Türk futbolunda görülmemiş hareket! Jorge Jesus derbi öncesi verdiği kararla herkesi şaşırttı

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, alışılmışın çok dışında bir karar aldı. Portekizli hoca, derbinin diğer maçlardan bir farkı olmadığını belirterek futbolculara özel prim verilmesine onay vermedi.

Türkiye nefesini tuttu yarın oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisine kilitlendi. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek dev maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, sürpriz bir karar aldı.

GALATASARAY'A ÖZEL TAKTİK

Kadıköy'de ilk derbi maçına çıkmaya hazırlanan Jorge Jesus, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının aksine bu mücadelede 3'lü savunma sistemini tercih etmeyebilir. Deneyimli hoca, Galatasaray'ın oyun yapısına bir plan uygulayarak, Okan Buruk ve öğrencilerini sahadan eli boş göndermeye çalışacak.

PRİME İZİN YOK

Jorge Jesus, derbi öncesi ise sürpriz bir karara imza attı. Portekizli hoca, Galatasaray maçının diğer karşılaşmalardan bir farkı olmadığını belirterek futbolculara özel prim verilmesine onay vermedi.