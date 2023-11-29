Turgutluspor Başkanı: Tüm Şehir Takımın Arkasında Kenetlenmeli

TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Amasyaspor beraberliğiyle liderliği genel averajla kaptıran Turgutluspor'da Başkan Gökhan Akın, ligde iyi bir performans sergilediklerini, tüm şehrin takımın arkasında kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Son 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlılarda Başkan Akın, "Nihai hedeflere ulaşmış değiliz ancak bugüne kadarki icraatlarımız bir ekip başarısı. İyi bir Turgutlusporlu olan teknik patronumuz var. Ramazan hocamız, sahada savaşan ve istediğini bilen bir takım inşa etti. Bunun için tesislerde yatıp kalkan bir teknik ekibimiz var. Kendisine, ekibine ve futbolcularımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Ekonomiden transfere her şeyi ince eleyip sık dokuduklarını belirten Akın, "Liderle aynı puandayız, doğru yoldayız. Biz, futbolcularımız, taraftarımız, camia inandı. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu takım benim takımım değil, Turgutlu'nun takımı. İş adamları ve bürokratlar, tüm şehir kenetlenmeli, bu takıma destek vermeli. Belediye Başkanı Çetin Akın da zaten başından bu yana yanımızda. Zor günlerde de birlikte olmalıyız. Turgutluspor, şehrin marka değeri. Futbol takımının üst liglerde olması kent için çok çok önemli. Onun için herkesi takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Bu işin sonunda herkes kazanacak, herkes mutlu olacak" şeklinde konuştu.