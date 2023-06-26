Tunç Fındık, 14x8000 projesini tamamlayan ilk Türk dağcı oldu

Milli dağcı Tunç Fındık, dünyadaki 8000 metre ve üzeri yükseklikteki 14 dağa tırmanışını tamamlayarak tarihe geçti. Fındık, Pakistan'daki Nanga Parbat zirvesine tırmanarak, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fındık'ın başarısı için, 'Dünyada bu başarıyı gösteren sadece 45 dağcı olup, 'Olimpiyat şampiyonluğu' olarak değerlendirilen bu gururu Türk dağcılık sporuna yaşattığı için Tunç Fındık'ı tebrik eder, dağcılık camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız' denildi.

Milli dağcı Tunç Fındık, aralarında Everest, K2, Makalu, Annapurna gibi zirveleri olan dünyadaki 8000 metre ve üzeri yükseklikteki 14 dağa tırmanışını tamamlayarak tarihe geçti. 14x8000 projesi kapsamında Fındık, Pakistan'daki Nanga Parbat zirvesine tırmanarak, bu seriyi tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fındık'ın başarısı için, "Dünyada bu başarıyı gösteren sadece 45 dağcı olup, 'Olimpiyat şampiyonluğu' olarak değerlendirilen bu gururu Türk dağcılık sporuna yaşattığı için Tunç Fındık'ı tebrik eder, dağcılık camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

Tunç Fındık, 14×8000 metre projesini tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan, "Milli gururumuz sayın Tunç Fındık, Nanga Parbat (8125 metre) tırmanışını başarıyla gerçekleştirerek, 14×8000 m projesini tamamlayan ilk Türk olmuştur. Dünyada bu başarıyı gösteren sadece 45 dağcı olup, 'Olimpiyat şampiyonluğu' olarak değerlendirilen bu gururu Türk dağcılık sporuna yaşattığı için Tunç Fındık'ı tebrik eder, dağcılık camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız" açıklaması yapıldı.

Fındık'ın tamamladığı zirveler şöyle:

Everest 8848 metre (Nepal), Cho Oyu 8205 metre (Nepal), Lhotse 8516 metre (Nepal), Dhaulagiri 8167 metre (Nepal), Makalu 8463 metre (Nepal), Kanchenjunga 8586 metre (Nepal), K2 8611 metre (Pakistan), Shishapangwa 8013 metre (Tibet), Manaslu 8163 metre (Nepal), Gasherbrum II 8035 metre (Pakistan), Broad Peak 8047 metre (Pakistan), Annapurna I 8091 metre (Nepal) ve Gasherbrum I 8058 metre (Pakistan) zirvelerine çıkmıştı.

TUNÇ FINDIK KİMDİR?

Fındık, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Fındık, Türkiye'de pek çok kaya tırmanış bahçesinde rota açtı. Fındık, 'dünyanın çatısı' olarak adlandırılan 8848 metre ile dünyanın en yüksek zirvesine sahip olan Everest'i farklı rotalardan iki kez tırmandı.

Yaptığı zirveler hakkında kitapları ve rehber kitapları bulunan Fındık, 2006 yılında dünyadaki 8000 metre ve üzeri 14 zirve projesine başladı. Fındık, bugün bu zirvelerin tamamlayan ilk Türk dağcı oldu.