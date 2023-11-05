TÜMOSAN Konyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük berabere kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 1-1 berabere sonuçlandı. Güven Yalçın ve Cikalleshi'nin attığı gollerle karşılaşma eşitlikle tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Mert Güzenge, İlker Takpak, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme (Dk. 27 Yasir Subaşı), Soner Dikmen (Dk. 83 Oliveira), N'Zonzi (Dk. 63 Oğulcan Ülgün), Prip (Dk. 63 Muric), Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
VavaCars Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 84 Shukurov), Sangare (Dk. 75 Mendes), Rohden, Eysseric (Dk. 75 Sturaro), Can Keleş (Dk. 89 Kerem Atakan Kesgin), Güven Yalçın (Dk. 84 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 46 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 90+7 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk 42 Calvo, Dk. 44 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın, Dk. 43 Feghouli, Dk. 76 Mendes, 90+6 Biraschi, Levent Mercan (Maç bitiminde) (VavaCars Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 1-1 berabere bitti.
46. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan topla ceza sahasına kadar giden Can Keleş'in pasına hareketlenen Güven Yalçın'ın altıpas içinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan pasına iyi yükselen Cicaldau'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
79. dakikada Moreno'nun sol kanattan ortasında, topa iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
82. dakikada Moreno'nun ceza sahası içinden ara pasına hareketlenen Cicaldau'nun vuruşunda kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.
90+5. dakikada Biraschi ceza sahası içerisinde Cikalleshi'ye elle müdahale etti. Oyuncuların itirazı üzerine VAR'a giden hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.
90+7. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.