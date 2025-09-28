Haberler

Tümosan Konyaspor, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Rams Başakşehir'i 2-1 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor'un gollerini Alessane Ndao ve Jerome Opoku (kendi kalesine) atarken, Başakşehir'in tek golü Eldor Shomurodov'dan geldi. Konyaspor'dan Enis Bardhi, maçta kırmızı kart gördü.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında ağırladığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti 16. dakikada Alessane Ndao ve 44. dakikada Jerome Opoku'nun kendi kalesine attığı gol getirdi. Başakşehir'in tek golünü ise 57. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Ev sahibi ekipte Enis Bardhi, 65. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

